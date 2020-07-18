«Нежный цветочек»: Стеша Маликова в мокрой футболке позировала на открытом пляже

20-летняя Стеша Маликова в мокрой футболке позировала на итальянском побережье. После нескольких месяцев напряженной работы над собственным брендом одежды начинающая бизнесвумен отправилась на пляж вместе с маленьким братом Маркушей. Теплыми снимками у открытой воды Маликова делится с аудиторией и с любимым папой Дмитрием.

Судя по всему, отдых пошел Маликовой только на пользу: девушка выглядит посвежевшей и очень счастливой. Стеша обнародовала фото, на котором появилась после купания: на мокрое тело девушка надела свободную футболку с логотипом The Beatles, после чего одежда также стала влажной. Всегда же уложенные волосы после плавания выглядели слегка небрежно, что добавляло визуалу Маликовой неповторимого домашнего уюта.

«Нежный цветочек», «Какая вы нежная и жизнерадостная», «Милая, очень милая!», «Стеша, Вы очень юная, я Вам желаю сквозь все года оставаться такой же женственной и бесконечно прекрасной! Я с такой отдушиной смотрю на Вас!», «Прекрасная, непосредственная, настоящий ребенок в теле девушки», — расхвалили люди Маликову на все лады.