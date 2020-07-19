«Какая тонкая талия!»: Стеша Маликова позировала в ажурном платье с юбкой-солнце

Дочь Дмитрия Маликова Стеша устроила летнюю фотосессию. Девушка примерила ажурное белое платье с юбкой-солнцем длины мини и открытой спиной, немало впечатлив своих поклонников.

Ведущая смогла показать все свои достоинства – стройные ноги и изящную фигуру с талией, как у осы. При этом наряд отвечал сразу нескольким трендам этого лета: имел пышные рукава-фонарики, отделку в виде воланов и белый цвет, который Валентин Юдашкин называл в числе самых модных в этом сезоне. Свой образ Маликова дополнила кокетливой соломенной шляпкой, добавив ему изюминки и особой романтичности.