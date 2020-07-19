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«Какая тонкая талия!»: Стеша Маликова позировала в ажурном платье с юбкой-солнце

Наряд девушки подчеркнул также ее стройные ноги.

«Какая тонкая талия!»: Стеша Маликова позировала в ажурном платье с юбкой-солнце
Стефания и Дмитрий Маликовы. Фото Global look press.

Дочь Дмитрия Маликова Стеша устроила летнюю фотосессию. Девушка примерила ажурное белое платье с юбкой-солнцем длины мини и открытой спиной, немало впечатлив своих поклонников.

Ведущая смогла показать все свои достоинства – стройные ноги и изящную фигуру с талией, как у осы. При этом наряд отвечал сразу нескольким трендам этого лета: имел пышные рукава-фонарики, отделку в виде воланов и белый цвет, который Валентин Юдашкин называл в числе самых модных в этом сезоне. Свой образ Маликова дополнила кокетливой соломенной шляпкой, добавив ему изюминки и особой романтичности.

«Какая тонкая талия!», «Стройняшка», «Женственно и воздушно!», «Нежная и красивая», — прокомментировали фотосессию Стефанию фолловеры.

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