«Растяжки и целлюлит ее не портят»: Бергюзар Корель блеснула неидеальной фигурой в купальнике

Возлюбленная Халита Эргенча поделилась с подписчиками свежим снимком в Instagram, дав понять, что довольна тем, как она выглядит в бикини.

37-летняя возлюбленная актера из турецкого сериала «Великолепный век» поделилась в личном микроблоге свежим отпускным снимком. Бергюзар Корель предстала на яхте, блеснув неидеальной фигурой в купальнике. Примечательно, что армия поклонников жены Халита Эргенча разделилась на два лагеря, пока одни критиковали женщину за избыточный вес, другие наоборот восхищались ее смелостью и красотой.

Среди фанатов Бергюзар нашлись и те, кто напомнил, что она не так давно стала мамой. В апреле Корель подарила своему избраннику второго ребенка — долгожданного сына. Судя по всему, за время беременности возлюбленная актера из «Великолепного века» значительно поправилась. Сама Бергюзар абсолютно не комплексует из-за произошедших с ее фигурой метаморфоз. Многие помнят, какой стройной и подтянутой она была до второй беременности. Знаменитость наслаждается радостями материнства, не стесняясь демонстрировать на пляжных снимках свой целлюлит и растяжки.

«А Сулейман был бы доволен!! Такая красивая женщина», «Можно подумать, что целлюлит и лишний вес это какое-то преступление!! Ну поправилась немного, что такого то?!», «То же мне диванные критики нашлись! После родов у многих проблемы с весом, думаю, она еще успеет похудеть», «Их малышу всего четыре месяца!! И скорее всего она сама его кормит!», «Растяжки и целлюлит ее не портят! Очень хорошенькая», «Халит с ней счастлив и это главное», «Успокойтесь уже! Завистники», «Настоящая женщина, любящая жена и мама», «Она прекрасна», — такие комментарии появились под снимком актрисы.

Напомним, что в сериале «Великолепный век» Бергюзар Корель сыграла второстепенную роль. Тогда как ее муж получил главную. Халит Эргенч предстал в образе султана Сулеймана. Сам актер не скрывал, что его супруге было тяжело наблюдать за тем, как они с Мерьем Узерли (Хюррем султан) изображали любовь и страсть на съемочной площадке.