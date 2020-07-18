«С днем рождения, красавица»: мама Юлии Ковальчук примерила розовый бомбер на совместном фото с дочерью

Юлия Ковальчук поздравила маму с днем рождения, обнародовав совместное фото с ней. На днях теща Алексея Чумакова приехала к знаменитой дочери, чтобы вместе с ней отпраздновать столь важное событие. Стоит отметить, что Светлана Васильевна достаточно давно сменила родную Волгоградскую область на Подмосковье: женщине очень хотелось быть рядом с любимыми.

В этот день Ковальчук поспешила посвятить маме трогательные слова. Певица призналась родительнице в любви, а также пообещала ей, что семья не будет знать забот, только если мама будет здорова. Мама всегда была для Ковальчук примером для подражания, о чем певица не забыла напомнить.

«С днем рождения, моя красавица. Мы давно не смотрим в паспорт, потому что в душе ты озорная, неугомонная девчонка», — подписала совместный кадр певица.

Так, на снимке сама Ковальчук предстала в белой рубашке на несколько размеров больше и джинсах. Мама же Юли поверх рубашки с инопланетным рисунком примерила розовый, стеганый бомбер, выгодно подчеркнувший черты женщины. В комментариях поклонники Юли не только поспешили передать свои поздравления, но и лишний раз подметили визуальное сходство женщин и утонченный вкус в одежде именинницы. «Ваша мама знает толк в вещах», «Мамочке долгих лет, как же ты на нее похожа», «Многократного здравия», «Как вы похожи! Будьте счастливы», «Как вы схожи! Обе красавицы!», «Одно лицо! И мама модница», — высказались они.