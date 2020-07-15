«Мама, папа, не надо петь»: Ковальчук поделилась забавной историей с участием маленькой дочери

Юлия Ковальчук поделилась с аудиторией забавной историей с участием своей дочери Амели. Малышка родилась у певицы в браке с артистом Алексеем Чумаковым 12 октября – девочка стала первенцем для обоих супругов. В скором времени ребенку исполнится 2 года, но мама и папа по-прежнему скрывают девочку от посторонних глаз, лишь изредка публикуя ее силуэт.

Журналистам Ковальчук рассказала, что главным антистрессом для нее, как для мамы, является общение с дочерью. Юлия всегда с интересом наблюдает, как Амелия укладывает спать кукол, фантазирует на бумаге, а также интересуется отношениями с мальчиками. К воспитанию малышки исполнительница старается подходить ответственно: прежде, чем выдать малышке поручение, Юлия и Алексей советуются, чтобы у ребенка не было диссонанса. Немного помогает няня, но в основными обязанностями пара справляется сама.

Одним из любимых занятий во время поездки для Чумакова и Ковальчук является пение. Видео процесса исполнители нередко делятся на личных страницах. Однажды в машине произошла забавная ситуация по итогу очередной «репетиции». Дочь внезапно попросила звездных родителей перестать петь.

«Мама! Папа! Не надо петь! Ты единственный человек, доченька, который просит нас не петь. Обычно бывает наоборот», — со смехом рассказала Ковальчук порталу «7 Дней».

В иной день Ковальчук пришлось вмешаться, когда незнакомая девочка отобрала у ее дочери шарик. Ситуация стала поводом для Юлии объяснить наследнице, что любые конфликты можно решать словами, не уподобляясь обидчику.

«Я нашла еще один воздушный шар, и девчонки побежали вместе играть. Амелия поняла, что другие люди могут забирать ее вещи, что это неприятно, что самой так делать не следует. И да, это может расстраивать. Поэтому надо уметь договариваться», — подытожила она.