«Чем больше рюш и воланов, тем лучше»: дизайнер расхвалила наряды Юлии Ковальчук

Известный дизайнер Аника Керимова не согласилась с мнением подписчиков певицы Юлии Ковальчук, которые не так давно набросились на исполнительницу с критикой. Им не понравились ее наряды. Пользователи утверждали, что Ковальчук носит вещи не по размеру. Кроме того, ее одежда, как они отмечали, слишком прозрачная и откровенная.

Как отметила Керимова, Юлия Ковальчук всегда на стиле. По ее мнению, кофты с воланами очень актуальны в нынешнем сезоне. Сегодня многие дизайнеры с мировым именем используют их в своих коллекциях, сообщает «Комсомольская правда».

«Чем больше рюш и воланов, тем лучше». Аника Керимова

Эксперт добавила, сегодня это очень модный тренд. Также она осталась в восторге от того, какие джинсы носит певица. Керимова считает, что они никогда не выйдут из моды.

Отметим, что 37-летняя Ковальчук стала широко известна публике по группе «Блестящие». В этом коллективе она выступала с 2001 по 2008 год. Звезда замужем за музыкантом Алексеем Чумаковым. Два с половиной года назад у пары родилась дочь Амелия.