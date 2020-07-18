«Мама в здании»: Саша Савельева примерила белоснежный костюм на голое тело

36-летняя Саша Савельева восхитила свежестью образа, примерив белоснежный брючный костюм на голое тело. Ранее в одном из интервью певица рассказывала, что тщательно следит за модными трендами и достаточно скрупулезно оценивает, что именно может ей подойти. На отечественной сцене Савельева считается одной из самых стильных представительниц. Знаменитость подмечает – она не является заложницей конкретного направления, и считает это безусловным плюсом, потому что на постоянной основе может экспериментировать с вариантами.

В выходные Савельева приняла участие в достаточно откровенной, но воздушной фотосессии. В течение нескольких часов певица примерила минимум три образа, наибольшее внимание из которых привлек ослепляющий белоснежный костюм свободного кроя. Пиджак Саша предпочла надеть на голое тело – при правильном ракурсе страждущие могли бы рассмотреть, что артистка скрывает под ним. Грамотный цвет же удачно оттенил смуглую кожу девушки.

Добавила образу экспрессии и объемная прическа – волны. За счет правильной укладки волосы Савельевой смотрелись пышнее и были очень похожи на гриву льва. Образ кошечки создавался и за счет грамотного, немного томного взгляда «из-под века».

Образ Савельевой привел в восторг комментирующих. «Мама в здании», «Просто королева!», «Очень смело и актуально», «Белый цвет невероятно хорош», «Нет слов даже! Хороша!», «Такой повелительнице отдать желаемое не грех», «Роковая и одновременно нежная. Разве так бывает?», — высказались они.