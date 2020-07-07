«Я очень соскучилась по сцене»: Савельева начала работу над собственным музыкальным проектом

Как отметила исполнительница, ей сейчас очень пригодится удача.

Певица Саша Савельева в Instagram сообщила, что начинает работу над собственным музыкальным проектом. Сейчас, как она выразилась, ей совсем не помешает удача.

«Еще раз убеждаюсь, что судьба все-таки есть. В правильное время дает именно то, что нужно… За это время я очень сильно соскучилась по сцене. От себя не убежишь!» Саша Савельева

Как отметила звезда, о сольной карьере она мечтала на протяжении долгих лет, выступая в группе «Фабрика». При этом она была полностью довольна в тот период своей жизнью, которая, как она выразилась, шла по чужим правилам. Поэтому ей не хотелось каких-то резких перемен. Кроме того, в те годы звезде не хватало опыта. Редко удавалось заниматься вокалом и танцами из-за частых разъездов коллектива.

Позже Савельева, по ее собственном признанию, встретила свою настоящую любовь. Сейчас она замужем за актером Кириллом Сафоновым, от которого родила ребенка — сына Леона.

Напомним, что ранее другая «фабрикантка» Сати Казанова говорила, что также всегда мечтала о сольной карьере. Она даже разрыдалась, когда продюсер Игорь Матвиенко сказал, что она будет петь в этой музыкальной команде. Сейчас она признает, что в те годы еще была не готова петь соло.