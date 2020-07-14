Савельева по рекомендации Лисовца сочетала белое платье «леди-лайк» с ботинками на массивной подошве

Лежа не лестнице, она устроила фотосессию с подругой.

Саша Савельева обнародовала в Instagram снимок из личного архива. Звезда решила таким образом поздравить свою приятельницу бизнес-леди и блогера Екатерину Одинцову с днем рождения.

больше по теме Акцент на ноги: Орбакайте в черных шортах и облегающих сапогах на шнуровке подчеркнула стройные голени Певица устроила фотосессию с дочкой Клавой.

В кадре обе девушки возлежат на лестнице, весело позируя фотографу. При этом певицу не испугал тот факт, что надето на ней было платье белого цвета в стиле «леди-лайк». Наряд эффектно подчеркивал тонкую талию звезды и ее стройные ноги.

В качестве аксессуаров Саша подобрала весьма небанальные вещи – кожаные перчатки выше локтя, крупные серьги и массивные ботинки с белыми выглядывающими носками. Отметим, что ранее сочетать, казалось бы, несочетаемые вещи советовал эксперт моды Владислав Лисовец.

«В моде сочетание чего-то легкого непринужденного со сложным», — рассказал он Teleprogramma.pro.

Очевидно, что певица пыталась ботинками и носками сгладить немного напыщенный оттенок своего платья.

Кстати, Эвелина Хромченко тоже рекомендовала любительницам стилей «леди-лайк» и «леди-шик» добавлять в свои образы каплю небрежности.