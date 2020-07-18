«Талия пропала»: Анна Семенович в силуэтном платье с пайетками блеснула формами на концерте

Анна Семенович часть карантина провела с таинственным возлюбленным в своей столичной квартире, а позже отдыхала на даче с родителями. Певица не скрывала, что поправилась. Девушка не отказывала себе ни в чем, балуясь домашними блюдами. Поэтому после окончания самоизоляции артистка несколько дней провела в детокс-клинике. Она призналась, что почти вернулась в форму. А вот вернуться к концертам звезда смогла лишь на днях.

Семенович, как и Филипп Киркоров, побывала на «Славянском базаре». Певица выступила перед публикой в облегающем платье с шифоновой юбкой. Акцент она, как обычно, сделала на пышном бюсте. А вернувшись в Москву девушка выступила со своим коллективом в пятизвездочном отеле. На этот раз она выбрала облегающее платье с пайетками изумрудного цвета. Наряд имел пикантный разрез, который позволил показать ноги в колготках в сетку, а также Анна сделала акцент с помощью черного пояса.

Звезда заряжала позитивом публику. Она была рада вновь блистать на сцене. А вот поклонники заметили, что Семенович поправилась. Многие стали обсуждать ее формы. «Почему пишут толстая….ну не всем же быть худышками», «Все мужики слюной истекают. Красотка», «Аппетитная грудь», «Ну да, такое платье на суп набор то не оденешь….такого шикарного вида не будет», «Изумрудное платье вам очень идет! Вы очень красивая, позитивная, сексуальная девушка!», «Талия пропала и ремень не помог», «У богини нет талии», «Вот разнесло», — прокомментировали пост подписчики.