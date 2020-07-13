«Пышечка аппетитная»: Семенович обнажила ноги на яхте в мини-халатике цвета голубого неба

Анна Семенович в настоящее время отдыхает в Сочи со своим бойфрендом. Увы, девушка по-прежнему отказывается показывать его широкой публике. Однако звезда не преминула сообщить подписчикам, что именно с ним она арендовала шикарную яхту и приятно провела время, устроив морской пикник с фруктами.

Отведав угощения, певица включила свой новый хит «МаниБой» и стала двигаться в такт музыке. Учитывая, что артистка была одета в мини-халатик, танец выглядел впечатляюще. Взорам публики (а видео было обнародовано в Сети) открылись великолепные формы звезды и ее красивые ножки.

«Красотка, секси! Так держать. Мне очень понравилось, такая натуральная настоящая, веселая», «Анечка, как хорошо, что вы не похожи на других, да, аппетитная, а как приятно на вас смотреть!», «Так тут в плане пластики движений и Шакира, и Бейонсе отдыхают. Вы лучшая», «Анна!! Супер!! Обворожительная, красивая!», «Ух ты-ы, ну и Мадонна, это само совершенство», «Пышечка аппетитная», — не смогли удержаться от комментариев ее поклонники.

Впрочем, нашлось и немало хейтеров, которые в очередной раз решили пройтись по весу и пластике Семенович.

«Смешно, куда с такой фигурой так выставляться», «Она конечно девушка неплохая, но лучше так не танцевать», «Как-то грустно выглядит», «Что-то, Анна, вы вширь раздались», «Халатик, как у моей бывшей, когда она в роддоме лежала», — отметились злопыхатели.

Кстати, ранее Анна сама заговорила о своем лишнем весе, звезда призналась, что после самоизоляции он явно отошел от стандартов. Из-за этого певице даже пришлось лечь в специализированную клинику, поскольку справиться сама с проблемой она не смогла.