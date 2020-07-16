Филипп Киркоров в шифоновом тренче и брюках от Dolce & Gabbana отправился на «Славянский базар»

Король российской эстрады признался, что взял с собой много одежды, поэтому за день сменит 10 образов.

В России по-прежнему запрещены культурно-массовые мероприятия из-за пандемии коронавируса. Даже было отменено шествие «Бессмертного полка», которое должно было состояться 26 июля. Знаменитости тоскуют без красных дорожек и концертов, но в Белоруссии нет столь строгих мер в связи с пандемией, поэтому в Витебске состоится фестиваль «Славянский базар». Хотя продлится он не привычные полторы недели, а четыре дня — с 16 по 19 июля.

Поспешил на главное событие недели Филипп Киркоров. Артист собрал чемоданы и отправился в путешествие на частном самолете. Король российской эстрады предстал в тотал-луке Dolce & Gabbana. На нем были белые брюки с растительным принтом и тренч из шифона в таком же стиле. Зеленые кроссовки со стразами и шляпа дополнили образ. За плечом у певца был небольшой яркий рюкзак, который сочетался с его нарядом.

«Мы летим в Витебск на частном борту. Выгуляем все что есть, что накопили, все что заработали на базаре за один день. Боже, мне предстоит десять переодеваний, ну где еще?» — отметил Киркоров.

Небольшой самолет очаровал артиста. Дождь не помешал певцу отправится в Белоруссию. По прилету его встретили журналисты. Он предусмотрительно надел маску. Многие оценили его летний и яркий образ. К слову, отправились на «Славянский базар» также Анна Семенович и Митя Фомин.