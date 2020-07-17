«Отпад образ!»: Маликова вслед за Навкой выбрала белоснежный total look

Правда, певица, в отличие от фигуристки, предпочла силуэтное платье необычного кроя.

Накануне в Белоруссии был дан старт одному из главных событий лета – фестивалю искусств «Славянский базар». Туда устремились многие звезды российской сцены. Например, Филипп Киркоров, Анна Семенович, Митя Фомин, Родион Газманов, Инна Маликова и ВИА «Новые самоцветы».

Звезды, истосковавшиеся по публике и выходам в свет, сияли в невероятной красоты нарядах. Например, Киркоров сменил за вечер 10 образов. А Инна Маликова предпочла совершенно летний аутфит, кстати, который в свое время выгуляла Татьяна Навка – белоснежный total look.

Правда, певица сделала выбор в пользу платья, в отличие от фигуристки, которая позировала в брюках палаццо и блузе. Силуэтное платье звезды длины миди, с рукавом на одно плечо не оставило Маликову без внимания поклонников.

«Шикарная», «Какая же вы красивая», «Отпад образ», «Инна, выглядишь супер», «Вы великолепны», «Очень элегантный и женственный образ», — написали фолловеры.

Завершил образ белый маникюр. А ранее мы писали, как Инна Маликова предстала в голубой блузе и шортах с завышенной талией.