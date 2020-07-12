«Нежная и изысканная»: Инна Маликова в рубашке оверсайз и белых шортах позировала на прогулке

После выхода с самоизоляции Стеша Маликова, 20-летняя наследница знаменитого музыканта, стала чаще радовать поклонников модными аутфитами. Например, недавно девушка запечатлелась в шортах и блузке с объемными рукавами. Наряд девушки пришелся по вкусу имидж-стилисту Ольге Трофимовой – эксперт назвала его трендовым.

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Вслед за своей модницей-племянницей Инна Маликова тоже выбрала шорты. Но певица в качестве верха предпочла более классический вариант – рубашку оверсайз с вертикальной полоской.

«Всем хорошего дня, гуляйте, заряжайтесь витамином Д и не сидите дома» — пожелала певица подписчикам.

Фолловеры, в свою очередь, заметили наряд девушки – легкий, летний и очень стильный.

«Красиво, стильно так одеваетесь», «Нежная и изысканная», «У тебя есть вкус, Инна», «Инна! Как всегда прекрасно выглядите», «Вы очаровательны!» — отметили люди.

К слову, шорты есть в гардеробе многих звездных модниц. Например, Ольга Бузова предпочитает носит джинсовые наряды, и шорты – не исключение: певицу много раз замечали в мини-шортиках из денима.