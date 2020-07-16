Затмила маму: Ксения Бородина нарядила подросшую дочку в трендовые джинсы кюлоты

Телеведущая привела наследниц на съемки. На этот раз внимание было приковано не только к звезде телестройки.

Ксения Бородина любит путешествовать. В этом году из-за пандемии коронавируса сорвался ее отпуск, намеченный на лето. При этом она все же успела отдохнуть в Сочи с семьей. Телеведущая продолжает участвовать в съемках «Дома-2», а также в шоу «Бородина против Бузовой». Каждый раз она предстает в новых образах. Ранее брюнетка призналась, что чаще всего им образы подбирают художники по костюмам, но порой и ее наряды выглядят так безупречно, что стилисты их оставляют.

На очередные съемки Ксения пришла вместе с детьми. У звезды подрастают дочки: 11-летняя Маруся от первого брака и четырехлетняя дочка Теона от нынешнего супруга. У детей начались каникулы, поэтому телеведущая решила взять их к себе на работу. Бородина сначала предстала в кремовых шортах-бермудах, белой футболке и жакете карамельного цвета.

А позже она переоделась в укороченные джинсы с высокой талией и кремовый джемпер. Ксения сделала фото с наследницами. Теона была одета в одном стиле с мамой в кремовые брюки и объемный свитер. А в ее сестра предстала в трендовых джинсах кюлотах, которые сочетала с ярким джемпером. Отметим, что недавно в кюлотах также отметилась дочка Аллы Пугачевой Лиза Галкина.

«Когда мама много работает, а у детей каникулы, то можно иногда и на работу с собой брать», — написала она.

Фото восхитило пользователей Сети. «Вот именно так выглядит богатство», — заявила Дарья Пынзарь. Другие отметили, что у Ксении дочки растут ее копиями, а также модницами. Поклонники восхитились старшей дочкой. Мару даже затмила маму. «Как три сестрички смотритесь», «Маруся просто маленькая Ксюша», «Какой у Мару волос красивый!», «Вот красоточки», «Мару нереальная красотка», «Модные такие», — прокомментировали пост подписчики.