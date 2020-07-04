Ксения Бородина в мини-шортах и трендовых босоножках отметила годовщину свадьбы в ресторане

Ксения Бородина является известной телеведущей. Девушка любит путешествовать, поэтому сразу после отмены самоизоляции отправилась с семьей в Сочи. Там ей удалось отдохнуть и позагорать. А вернувшись в Москву, она не только вернулась на работу, но и отметила годовщину со дня свадьбы. Вот уже пять лет она счастлива в браке с Курбаном Омаровым. У пары подрастает дочь Теона. А от прошлых отношений у звезды есть еще одна наследница Маруся.

3 июля Ксения сначала поздравила возлюбленного в соцсети, а потом они отправились в ресторан, который расположен в престижном районе Барвихи. Там пара отведала изысканные блюда. Вместе с ними была и их дочка. телеведущая предпочла для выхода в свет жакет, футболку и белых мини-шорты, которые подчеркнули ее загорелые ноги. Завершили образ босоножки на шпильке карамельного цвета. Такие мюли с квадратным носком — одни из самых трендовых этим летом.

После ужина Бородина хотела уединиться с супругом в номере отеля, который специально сняла по такому случаю, но дочка напросилась вместе с ними, поэтому супруги в годовщину смотрели мультфильмы и ели конфеты.

Поклонники поздравили пару. Многие также восхитились стильным образом Ксении. «Ножки супер», «Очень худая», «О дааа, туфли шикарные. Но голова еще прекрасней», «Какая же красотка», «Шикарная женщина», «Всегда такая стильная», «О эти трендовые босоножки — чудо», — прокомментировали пост подписчики.