«Пацаны»: Тимати облачился с восьмимесячным сыном в одинаковые наряды

Тимати уже пять лет живет с Анастасией Решетовой. Рэпер увлекся жгучей брюнеткой, когда расстался с Аленой Шишковой, подарившей ему дочку Алису. Артист редко рассказывает о личной жизни, как и его избранница. Долгое время ходят слухи об их тайной свадьбе. А 16 октября 2019 года у влюбленных родился сын Ратмир. Избранница звезды стала привыкать к новой роли матери. Теперь у нее уже сформировалась свое видение воспитания ребенка.

Если первое время пара скрывала лицо малыша, то теперь они уже регулярно показывают наследника. Решетова жалуется, что не высыпается. Она отмечала, что у сына режутся зубы, поэтому он не дает отдохнуть родителям. Модель даже стала сбегать каждый месяц на один день из дома. Тимати помогает возлюбленной. Более того, он не так давно сводил сына в барбершоп, но обычно сам стрижет ребенка.

А теперь Решетова запечатлела Ратмира в черной футболке с надписью «Ахмат сила». В таком же наряде был и Тимати. «Пацаны», — подписала кадр девушка.

По всей видимости, рэпер решил приучать сына болеть за грозненский футбольный клуб «Ахмат». Как известно, артист не раз общался с Рамзаном Кадыровым и хорошо относится к политическому деятелю, главе Чеченской Республики. А футболки, которые он надел с сыном, бренда Модного дома дочки Кадырова — Айшат Кадыровой.

Многие поклонники восхитились фемили луком. Многие в очередной раз убедились, что Тимати — прекрасный папа. К слову, рэпер также уделят время дочери. Алиса часто бывает у него в гостях.