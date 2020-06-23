Стильный white look: Решетова в белой блузке и мини-юбке провела свидание с Тимати

Анастасия Решетова состоит в отношениях с Тимати. Уже пять лет они вместе живут, а в октябре прошлого года у них появился ребенок. Теперь влюбленные растят сына Ратмира. В отличие от многих звезд, пара не стала долго скрывать лицо наследника. Теперь у мальчика даже появилась своя армия поклонников. Фанаты просят чаще показывать сына рэпера. Решетова после карантина продолжает по большей части сама заботиться о ребенке.

А на минувших выходных Решетова решила расслабиться. Она отправилась на свидание со своим возлюбленным. После почти трех месяцев самоизоляции модель соскучилась по выходам в свет, поэтому наведалась в салон красоты. И это был повод в том числе нарядиться в белую блузку с глубоким декольте и пышными рукавами, которую возлюбленная Тимати сочетала с мини-юбкой в тон. В таком женственном и стильном white look Анастасия провела время с музыкантом за городом.

«Остаться на ночь не дома — это лучшая идея за последние месяцы. Надеюсь Ратмир на родителей не обидится», — написала она.

Поклонники восхитились образом Решетовой. Многие отметили, что молодая мама находится в прекрасной форме, хотя еще недавно сама признавалась, что поправилась за время карантина. Ранее Настя говорила, что часто все делает не по правилам, которые другие матери пытаются ей навязать в соцсетях. По словам модели, она старается лично принимать решение и слушать свое сердце. Девушка занимается с восьмимесячным сыном сама. Не так давно Решетова похвасталась, что Ратмир уже хочет ходить и часто пытается делать первые шаги.

Напомним, недавно разгорелся небольшой скандал, так как в гостях у Тимати побывала его мама Симона Юнусова, а вскоре после этого она отписалась от гражданской жены своего сына в соцсети. Многие решили, что будущая невестка не поладила с Симоной, но оказалось, что женщина давно не следит в соцсети за возлюбленной сына.