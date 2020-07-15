«Не похожа на себя»: Лорак в кремовом жакете и брюках-дудочках повеселилась с Кудрявцевой

Певица появилась на вечеринке подруги стилиста, где встретила звездных друзей. Однако некоторые поклонники не узнали артистку.

Ани Лорак не скрывает, что души не чает в дочери Софии. Именно с ней она провела весь карантин. А в начале лета певица организовала пышный праздник по случаю дня рождения наследницы. Звезды за время карантина вкусили свободу от работы, поэтому многие не торопятся возвращаться к прежнему ритму жизни. Так как в столице стоит теплая погода, большая часть селебрити устраивает загородные посиделки, вечеринки и собирают гостей.

Так, накануне подруга Лорак, известный стилист по имени Наталья, организовала веселый праздник с танцорами, музыкантами и столом полным деликатесов. Певица появилась на вечеринке в кремовом жакете и юбке-карандаше. К образу она добавила черную шелковую майку. Девушка не стала распускать волосы, а также отказалась от макияжа. Артистка встретила на празднике Леру Кудрявцеву с мужем Игорем Макаровым. Весь вечер они общались и танцевали.

В соцсети Лера поделилась снимками с вечеринки. Многие восхитились образами подруг. Другие отметили, что не сразу узнали Ани Лорак. «Ани без косметики милая», «Ани не похожа на себя», «Хорошие девчата», «Две красотки», «Лера показала правду», «Очень красивые», «Лера выглядит моложе Лорак», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что Кудрявцева недавно отпраздновала 49-летие. У нее подрастает годовалая дочка Мария. А Лорак уже больше года находится в разводе. 41-летняя певица строит отношения с новым избранником — молодым саунд-продюсером Егором Глебом.