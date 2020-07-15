Лера Кудрявцева в белом жакете в горох «оторвалась» с мужем и Ани Лорак на вечеринке

Телеведущая после отпуска побывала на празднике своей подруги-стилиста. Она танцевала вместе с возлюбленным, а также посидела за столом с Ани Лорак.

Лера Кудрявцева две недели провела в Сочи. Она сразу вырвалась на море после карантина. Телеведущая загорала и купалась в море, а также проводила время с дочкой Марией и сыном Жаном. Отдыхал вместе с ней и маленький внук Лев. Артистка успевала днем проходить оздоровительные процедуры, а вечером устраивать посиделки с подругами. Из отпуска она вернулась загорелая и отдохнувшая. Но первое время в столице звезду не было видно. Она признавалась, что страдает из-за мигреней.

А 14 июля Лера впервые после отпуска вышла в свет. Она посетила вечеринку, которую организовала ее подруга стилист Наталья по случаю дня рождения. Блондинка для такого случая выбрала белый костюм. Жакет в горох выглядел незаурядно. Она распустила волосы и сделала нюдовый макияж. А вот Макаров предпочел футболку винного цвета и джинсы. Телеведущая сняла, как ее муж зажигательно танцует.

Потом и сама Кудрявцева стала зажигать на танцполе с именинницей. Ей также удалось пообщаться с Ани Лорак, которая предстала в кремовом костюме с юбкой-карандаш. За столом пара сидела рядом с певицей. Праздник прошел очень весело. Гости не расходились до поздней ночи. Лера даже пела вместе с другими гостями знаменитую песню «Вдруг как в сказке скрипнула дверь». Она выглядела счастливой. На вечеринке мастерицы танца живота, а кульминацией вечера стал огромный торт со свечами.

Напомним, что дочка звезды тоже любит танцевать. Мария на отдыхе то и дело пускалась в пляс. Также кроха растет модницей, как мама. У нее множество летних платьев, шорт и юбок. Но на праздник родители ее не взяли, так как мероприятие для ребенка было бы слишком шумным и поздним.