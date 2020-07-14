«От-кутюр»: Лорак вышла на сцену в лаковом пальто силуэтного кроя

Во время исполнения песни «Новый бывший» 41-летняя певица сияла в свете софитов.

41-летняя Ани Лорак визуально увеличила рост стильным лаковым пальто силуэтного кроя. Уроки утонченного стиля певица способна преподать многим коллегам по сцене: артистке удается сочетать вполне повседневные вещи с яркими. Многие из выбранных вариантов смотрятся на исполнительнице выигрышно, благодаря чему Ани постоянно привлекает к себе внимание публики.

Так, во вторник, 14 июля, Ани поделилась на личной странице видео с одного из своих выступлений. К многотысячной публике артистка вышла в блестящем лаковом пальто цвета гранат силуэтного кроя, на фоне которого темные волосы Лорак и загорелая кожа смотрелись наиболее выигрышно. Низом послужили облегающие брюки и высокие босоножки с толстым каблуком, инкрустированные стразами. Зрители встретили Ани восторженно, с громкими аплодисментами, а позже поспешили сделать комплименты ее образу в соцсети.

«Нереальная песня, безумно шикарный номер, а пальто и вовсе ослепило красотой», «Пальтишко от-кутюр», «Прекрасное выступление и такая же прекрасная вы», «Кэролайн, любим вас за восхитительные выходы и чудесные шоу», «Стильняшка», «Это полный разгон! Включая ваш наряд», — сошлись во мнениях они.