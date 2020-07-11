«Словно Барби»: Лорак приоткрыла грудь в платье на запах в трендовую полоску

41-летняя Ани Лорак визуально добавила себе роста летним платьем на запах в трендовую полоску. Очаровательная певица обожает миксовать стили: на одном светском мероприятии Ани может примерить на себя образ женщины-вамп, а уже на следующем — предстанет едва ли не главной скромницей. В гардеробе у Лорак хранятся чаще всего универсальные вещи, надеть которые можно не только на светский раут, но и на семейный или дружеский праздник.

В выходные Ани попробовала более домашний вариант «экипировки» — центром композиции стало хлопковое платье на запах с юбкой-солнце и акцентом в виде пояса на талии. Чтобы наряд смотрелся актуально, верхние пуговицы Лорак предусмотрительно расстегнула, а под низ надела белый топ. Плюсом в модную карму стала и расцветка платья – вертикальные полоски, как ранее рассказывала эксперт Teleprogramma.pro Марина Корабель, актуальны вот уже какой сезон подряд. В руку певица взяла объемный плетеный шоппер, а на голове соорудила практичную «гульку».

Даже в таком, достаточно вольном варианте Лорак выглядела восхитительно, что не могли не заметить комментирующие в Сети. «Столичная чика. Словно Барби!», «Вы как всегда идеальны», «У Ани явно просматривается вкус», «Уютная и какая-то домашняя», «Ох уж эти тонкие голени!», — высказались они.