«Самая модная вещь»: Бузова в «хищной» мини-юбке и трендовой джинсовке приехала на работу

Недавно ставшая жертвой «похищения» Ольга Бузова приехала на работу в новом, актуальном образе. Напомним, еще несколько дней назад телеведущая жаловалась на сильную усталость: блогер выглядела бледной, а все, чего она хотела – это отпуск. Уже в понедельник, 13 июля, Бузова вновь приехала на телестройку, но уже в совершенно другом настроении – Бузова много смеялась, активно показывая свой новый look.

По традиции Ольга появилась перед зеркалом в полный рост. Для старта недели певица выбрала легкую хлопковую юбку с завышенной талией актуальной в этом сезоне «хищной» леопардовой расцветки. Дополнением к ним стал белый кроп-топ, как водится, без бюстгальтера, из-за чего на свету было видно грудь. На случай прохладного ветра Бузова добавила короткую джинсовку, за счет которой образ стал максимально молодежным и свежим.

Похвалила Ольгу и стилист-имиджмейкер Teleprogramma.pro Ольга Трофимова.

«Самая модная вещь в летнем гардеробе каждой девушки — мини-юбка. Ольга же со своей стороны добавила еще и самый модный принт – леопард. Плюсом стал укороченный кроп-топ, который оголяет живот – Ольга при любом удобном случае нам его демонстрирует. Эффектным элементом стали и носочки с кроссовками – чаще всего в этом сезоне они используются с туфлями, но Ольга решила смиксовать их по-другому. Голубой деним является завершающим элементом данного образа. Джинсовки всех цветов в этом сезоне у нас лидируют», — высказалась она.

Справка Teleprogramma.pro:

Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы – свыше 10 лет.