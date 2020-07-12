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«Отдыхаю душой и телом»: Бузова, примерив черный купальник, запечатлелась в котле с травами

Звезда поддержала звездный тренд на купание в «молодильном чане».

«Отдыхаю душой и телом»: Бузова, примерив черный купальник, запечатлелась в котле с травами
Ольга Бузова. Фото https://www.instagram.com/buzova86/

Российские звезды с началом открытия банных комплексов после периода самоизоляционных мер, засветились с любопытным трендом. Один за другим они стали обнародовать в Сети фотографии в огромных котлах с горячей водой.

Сергей Лазарев, отдыхающий в настоящий момент с миловидной блондинкой в Сочи, решил, что южной жары ему маловато и сходил в нестандартную баню. Такие чаны называют «молодильными», часто в горячую воду добавляют различные экстракты трав либо сами ароматные растения.

На этот любопытный пост тут же отреагировал Стас Костюшкин, выложив в Сеть похожий снимок в свой аккаунт. «Сейчас все артисты варятся в одном котле», — пошутил артист.

Решила быть в тренде и Ольга Бузова, которая, примерив черный купальник, подчеркивающий ее стройную фигуру, тоже оказалась в чане. Водица артистки была щедро сдобрена ветками лавра, березы, ели, а также травами.

«Отдыхаю душой и телом», — похвасталась поющая ведущая

Бузова. Фото
Блог Бузовой. Фото https://www.instagram.com/buzova86/
Ольга БузоваОльга Бузова в купальникеСергей Лазарев

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Ольга БузоваОльга Бузова в купальникеСергей Лазарев
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