«Отдыхаю душой и телом»: Бузова, примерив черный купальник, запечатлелась в котле с травами

Российские звезды с началом открытия банных комплексов после периода самоизоляционных мер, засветились с любопытным трендом. Один за другим они стали обнародовать в Сети фотографии в огромных котлах с горячей водой.

больше по теме Мамина радость: очаровательная дочь Климовой от Месхи позировала в полосатой юбочке с кабачком Четырехлетняя малышка помогает маме в огороде.

Сергей Лазарев, отдыхающий в настоящий момент с миловидной блондинкой в Сочи, решил, что южной жары ему маловато и сходил в нестандартную баню. Такие чаны называют «молодильными», часто в горячую воду добавляют различные экстракты трав либо сами ароматные растения.

На этот любопытный пост тут же отреагировал Стас Костюшкин, выложив в Сеть похожий снимок в свой аккаунт. «Сейчас все артисты варятся в одном котле», — пошутил артист.

Решила быть в тренде и Ольга Бузова, которая, примерив черный купальник, подчеркивающий ее стройную фигуру, тоже оказалась в чане. Водица артистки была щедро сдобрена ветками лавра, березы, ели, а также травами.