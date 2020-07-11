«Срочно нужен выходной»: после похищения Бузова пришла на работу бледная и в обычном сарафане

Телеведущая впервые за долгое время созналась, что очень устала от постоянного труда и повышенного внимания к себе.

34-летняя Ольга Бузова после похищения появилась на работе не в лучшем виде. Накануне поклонников поющей ведущей взбудоражило появившееся в социальных сетях видео, на котором несколько молодых людей восточной внешности подкрались к знаменитости со спины, скрутили ее, надели на голову черный пакет, а затем спрятали в багажник машины. Половину суток Бузова не выходила на связь с близкими, из-за чего спровоцировала панику. Не комментировал ситуацию и Давид Манукян – возлюбленный Ольги.

Позже Бузова таки объявилась и заявила, что пережила жуткий стресс, но делиться подробностями сиюсекундно отказалась. Сразу после инцидента Ольга отправилась на телестройку, чтобы провести лобное место. В кадре знаменитость выглядела бледной, бесконечно измотанной: было заметно, что Ольге хочется как можно скорее покинуть рабочее место и отправиться домой.

Бузова созналась, что была бы очень рада устроить себе внеплановый выходной, потому что у нее сдали нервы.

«Съемку и работу никто не отменял, к сожалению. А мне срочно нужен выходной. У меня на вечер были запланированы еще многие рабочие моменты, но я поняла, что организму очень нужен перерыв», — призналась она. Несмотря на тяжелое моральное состояние, Бузова продолжила красоваться перед зеркалом, показывая ажурный сарафан, который, впрочем, в этот раз сидел на знаменитости не так эффектно.

В соцсетях же многие уверены – похищение было очередным способом напомнить о себе. Именно поэтому тревогу не забили ни сестра Ольги Анна, ни Манукян.