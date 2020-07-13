«Даве за такое не стыдно?»: Бузова на шпильках устроила откровенные танцы на крыше дома

Ольга Бузова уже почти год счастлива в Давидом Манукяном. Блогер смог завоевать сердце девушки, которая три года после развода с Дмитрием Тарасовым была одинока. Теперь влюбленные неразлучны. А поклонники стали замечать, что телеведущая стала более женственно одеваться, а ее фигура преобразилась. Девушка теперь постоянно демонстрирует пышный бюст, хотя раньше не скрывала, что у нее был нулевой размер. Сначала фанаты заподозрили ее в беременности, но звезда пояснила, что просто поправилась.

К слову, ранее Дава признался, что с возлюбленной у него не было интимной близости. Однако пользователи соцсетей не верят, что рядом с такой девушкой можно держать себя в руках. Тем более, с наступлением лета наряды поющей телеведущей стали еще откровеннее. Накануне Ольга вообще устроила откровенные танцы на крыше. Она разместилась на стуле в черных туфлях на внушительном каблуке. Девушка пластично извивалась под музыку, демонстрируя красу своих стройных ног. А потом встала со стула, представ во весь рост в микрошортах и просвечивающем топе-бра.

«Всему свое время», — заявила Бузова.

Поклонники были очарованы танцем звезды. При этом многим ее образ показался слишком откровенным. «Снимает она, а стыдно мне», «Оля, пора уже ребеночка тебе», «Вот это огонь», «А Даве за такое не стыдно?», «Слишком красивая», «Вот это танец», «Какая фигурка», «Роскошная, Оля», «Какая крутая, а эти ноги», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что в конце прошлой недели Бузову похитили на улице. Спустя сутки она сообщила, что с ней все хорошо, а вот о подробностях произошедшего телеведущая обещала поделиться позже.