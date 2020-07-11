«Невероятное место»: Бузова в трендовой джинсовой куртке оверсайз отправилась отдыхать

Ольга Бузова является одной из самых открытых звезд в отечественном шоу-бизнесе. Она рассказывает о всех событиях, которые с ней происходят. Лишь своего возлюбленного Давида Манукяна первое время она прятала от поклонников, не говоря о романе. Но теперь влюбленные уже живут вместе. Ведущая «Дома-2» делится также новостями с работы, хвастается обновками и снимает пикантные видео в купальниках.

А на днях Ольга была похищена в центре Москвы. Только спустя сутки девушка вышла на связь. Она сообщила, что пережила сильный стресс. При этом о случившимся телеведущая рассказывать не стала, заверив, что чуть позже поделится подробностями того, что пережила. «Запланировала на завтра небольшой эмоциональный отдых», — призналась Бузова. На следующий день она запечатлела себя в доме с бильярдом и камином.

«Мы приехали в просто невероятное место. Сейчас нас ждет долгожданный ужин. Надеюсь, что получится выспаться и отдохнуть», — поделилась звезда.

Поющая телеведущая похвасталась модным летним образом. Ольга позировала в мини-шортах и кроп-топе, блеснув стройными ногами и осиной талией. Поверх она надела джинсовую куртку оверсайз, которая в тренде в этом сезоне. Ранее в куртке из денима также отметилась Виктория Боня.

Поклонники восхитились образом Бузовой. Многие поразились тому, как выглядит артистка после карантина. она смогла быстро похудеть, отъевшись в самоизоляции. «Красотка наша», «Какая крутая куртка», «Ноги роскошные», «Такая загорела», «Отдыхай, Оля», — стали обсуждать кадры подписчики.