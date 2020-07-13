«Грудь сейчас выпрыгнет»: Седокова похвасталась купальником в стиле «спасателей Малибу»

37-летняя Анна Седокова оголила огромную грудь в купальнике в стиле «спасателей Малибу». Подобным образом певица не только решила лишний раз продемонстрировать свое главное сокровище, но и рассказать, чем же она покорила нападающего Яниса Тимму. Три дня назад многодетная мать вместе с возлюбленным покинули Россию и отправились в отпуск во Флориду: в Америке певица впервые за долгое время встретилась с дочерью Моникой, которая не первый год проживает за рубежом с отцом – бизнесменом Максимом Чернявским. После общения с наследницей Седокова, прихватив Тимму, отправилась на пляж, где в очередной раз продемонстрировала округлые формы.

Специально для выхода Анна выбрала ярко-красный купальник – очень похожий на тот, что носила Памела Андерсон в сериале «Спасатели Малибу». Декольте у костюма оказалось настолько внушительным, что огромный бюст Седоковой так и норовил выскочить. Сама же певица уверена – Тимма полюбил ее не из-за внушительной груди.

«Он всегда говорит, что полюбил меня за мое большое сердце … А я его за огромную душу», — поиронизировала она, обнародовав душевное совместное фото с баскетболистом, на котором она целует его в подбородок.

В комментариях слишком откровенное фото Седоковой оценили не все. «Грудь сейчас выпрыгнет», «Дыни больше головы уже», «С такой грудью понятно, почему упала», «Хотим еще более откровенный вырез до пупа!», «Сердце у вас действительно большое! Как еще объяснить такой размер груди», — не стеснялись высказывать мнение люди.