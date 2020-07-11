«Куртизанка»: Седокова подчеркнула плавные формы корсетным платьем с прозрачными вставками

37-летняя певица не стесняется примерять на себя самые соблазнительные наряды, которые только можно представить.

37-летняя Анна Седокова подчеркнула эффектные формы коротким корсетным платьем с прозрачными вставками. Бывшая солистка «ВИА Гра» не стесняется примерять на себя самые соблазнительные наряды: нередко артистка появляется на светских вечеринках без бюстгальтера, хвастаясь аппетитной грудью, а летом Анна выбирает вызывающие купальники, взгляд из-за которых так и норовит сползти глубже.

На днях Седокова приняла участие в откровенной фотосессии. Бэкстейджем с мероприятия многодетная мать поспешила поделиться в личном микроблоге. Анна на время примерила на себя образ Ассоль – героини книги «Алые паруса» Александра Грина. Фоном для карточек послужила прозрачная ткань, которая благодаря порывам ветра и имитировала паруса. Сама Седокова облачилась в короткое корсетное платье с прозрачными вставками, в котором выглядела очень сексапильно.

«Для меня сексуальность- это женственность, уверенность в себе, фантазия и безграничность…Сексуальной женщиной хочется обладать, ей хочется дарить подарки и завоевывать каждый день. Ее хочется ревновать и оберегать. Для меня стоит знак равенства между словами сексуальная и желанная», — поделилась своим представлением она.

Не смогли остаться в стороне и подписчики. «Самая сексуальная женщина страны», «Красиво, душевно, нежно, просто волшебство», «Аня, какая вы прекрасная!», «Анджелина Джоли, не меньше», «Безумно нежная», «Куртизанка», — расхвалили певицу они.