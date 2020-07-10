«Беспредельщики»: Седокова с бойфрендом открыли пляжный сезон в Майами

Несколько дней назад певица и ее возлюбленный улетели в США.

Несмотря на закрытые границы, 37-летняя певица Анна Седокова вместе с возлюбленным, 28-летним баскетболистом Янисом Тиммой, несколько дней назад отправились в Америку. Оттуда девушка уже шлет виртуальные «приветы» поклонникам. Например, накануне звезда сообщила, что все местные носят защитные маски, и это при том, что никто никого не контролирует.

А накануне Седокова и ее возлюбленный сняли видео с пляжа в Майами. Там, на берегу океана, пара открыла купальный сезон. Судя по видео, певица и спортсмен находятся у воды в одиночестве.

«Беспредельщики», — поставила хэштег под видео Седокова.

В комментариях многие коллеги и друзья звезды позавидовали парочке, а также одарили комплиментами. А поклонники недоумевали, как же звезде удалось пересечь океан. К слову, в Майами живет средняя из детей Седоковой — Моника, которой в июле исполнится уже 9 лет.