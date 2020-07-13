Летний тренд: Асмус похвасталась мюли Bottega Veneta за 55 тысяч

Кристина Асмус поддалась тренду на дутые мюли с квадратным мысом от Bottega Veneta. Стоят такие в районе 55 тысяч рублей. Свою покупку звезда не преминула показать в личном блоге. Актриса сочетала белую обувь с брючным комплектом цвета пыльной розы.

Ранее с такой же моделью обуви отметилась Ксения Бородина, которая предпочла босоножки черного цвета, купив им в комплект еще и сумочку той же марки за 120 тысяч рублей.

Потом аналогичные мюли приобрела в Дубае и Виктория Лопырева. Модель не стала мелочиться, раскошелившись и на белую, и на черную модель.

Отметим, что далеко не все фолловеры смогли по достоинству оценить актуальную обувь. В комментариях блога Кристины Асмус, к примеру, есть такое замечание: «Что за обувь у тебя? Квадратные, как белорусский хлеб». «Это, если я не ошибаюсь, мюли. Сейчас именно такая обувь в тренде», — объяснили пользователю Сети другие подписчики.