«С такой женой проигрывать — преступление»: Погребняк в укороченном комбинезоне сверкнула длинными ногами

30-летняя Мария Погребняк похвасталась прелестями фигуры в укороченном романтичном комбинезоне с открытыми плечами. В таком виде многодетная мать нагрянула на стадион «Урала», где в четверг Павел сыграл в составе местной команды против столичного «Динамо». Модель призналась, что очень давно не посещала трибуны, из-за чего выход в свет стал для нее особым праздником. Стоит сказать, что Павел переживающую супругу не подвел и забил в ворота столичной команды.

Незадолго до выезда из дома Погребняк похвасталась новым аутфитом. На фотографии Мария предстала в укороченном черном двухслойном комбинезоне с рюшами, которые расставляли правильные акценты на плечах. Толстый брендированный кожаный ремень делает талию визуально уже, а правильная длина шортов обращает внимание смотрящего на стройные ноги модели. К слову, Мария неоднократно подмечала, что именно последние являются ее главным предметом для гордости.

В очередной раз Мария удостоилась комплиментов от своих подписчиков. «С такой женщиной проигрывать – преступление», «Вы идеальная», «Опупенная», «Срочно нужен адрес магазина, где куплен комбез», «Выглядите восхитительно», — сошлись во мнениях они. Павел словно увидел эти слова и забил победный гол в принципиальном матче чемпионата России между екатеринбургским «Уралом» и московским «Динамо».