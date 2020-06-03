«Позитивные мальчишки!»: Мария Погребняк покрасила волосы сыновьям в розовый

Супруга футболиста во время болезни старается раскрасить серые будни и наполнить их позитивом.

Две недели прошло с момента, как у семьи известного футболиста Павла Погребняка диагностирован коронавирус. Сам спортсмен и его мама находятся в больнице, а его супруга, теща и трое детей лечатся дома.

Чтобы не падать духом, инстадива Мария Погребняк старается придумывать для сыновей разные развлечения и занятия. Сначала она «открыла» дома барбер-шоп и покрасила младшего сына Алешу розовой краской, потом сама выкрасила волосы в яркий цвет. Теперь супруга футболиста сняла вайн с перевоплощениями, в котором оказалось, что цвет волос сменили все домочадцы.

«Ловите наше настроение», — написала под видео Погребняк.

В ролике мама с тремя детьми предстала сначала в белоснежных нарядах, а на следующем кадре семейство уже облачилось во все черное, а на голове каждого красовалась розовая шевелюра. Поклонники поспешили оставить свое мнение об увиденном.

«Раз 10 посмотрела, такие позитивные мальчишки!», «Вы такие клевые», «Вы очень классные! Ваши последние видео огонь», «Хорошо у вас получается! Артистично!», «Видео позитивное», — отметили многие.