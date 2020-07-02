«Соскучилась безумно»: Бузова в кожаных шортах и молочном жакете поужинала с Погребняк

Ведущая «Дома-2» провела вечер в ресторане на набережной с женой Павла Погребняка. Подруги не сговариваясь оделись в одном стиле.

Ольга Бузова четыре года назад рассталась с Дмитрием Тарасовым. Однако о своих подругах, которыми обзавелась за время брака с футболистом, не забывает. Очень теплые отношения у телеведущей с женой Павла Погребняка — Марией. Они стараются видеться несколько раз в год. Однако из-за карантина девушки вынуждены были сидеть дома. При этом Бузова посещала работу, а Погребняк успела переболеть коронавирусом.

После нескольких насыщенных рабочих дней Ольга поспешила на встречу с подругой. Они вновь поужинали в своем любимом ресторане на набережной. Для выхода в свет поющая ведущая «Дома-2» выбрала кожаные мини-шорты, топ и молочный жакет. Она сделала модную прическу — два высоких пучка. Мария тоже отдала предпочтение мини-шортам. Она предстала в монохромном образе с откровенным боди со стразами и жакетом в тон.

«Моя моя моя Мария, соскучилась безумно. Весь карантин были на телефоне, и вот, наконец, увиделись», — написала Бузова. «Долгожданная встреча с моей девочкой, как же я соскучилась по тебе Оля. Люблю безумно! Мне тебя очень не хватало во время карантина», — также написала Погребняк.

Они стали обмениваться новостями и хвастаться фильтрами для Instagram. «Все мы фотографируемся и будем болтать», — заявила телеведущая. Они даже записали видео для Погребняка и попросили оставить их на пару часов вместе. «Мы встретились, не беспокойся! Я тоже самое Давиду сказала! Можно нас оставить на пару часиков!», — сказала Бузова.