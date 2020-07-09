«Ножки, как в тапочках»: Подольская с сестрой и подругой предстали в одинаковых туфлях

Наталья Подольская живет в браке с Владимиром Пресняковым и растит сына Артемия. Она не стесняется публиковать фото в купальнике, а наряды предпочитает стильные, но сдержанные. Лишь изредка молодая мама оголяет ноги. Недавно на семейном празднике певица предстала в стильных кюлотах и джемпере оверсайз. Вместе с семьей она повеселилась на празднике. Частой гостьей в ее доме является сестра-двойняшка Юлиана.

больше по теме Подольская вслед за Пугачевой облачилась в брюки кюлоты и джемпер оверсайз Певица опубликовала фото с семейного праздника, на котором был внук Примадонны Никита Пресняков.

После карантина Подольская не спешит возвращаться к работе. Очередной день она провела в компании подруги Яны и своей сестры. Так вышло, что они примерили одинаковые туфли-лодочки. Обувь отличалась лишь цветами. На певице были синие туфли в тон ее топу, а на ее подруге белые. Юлианна же позировала в шортах, топе-бра и бежевых туфлях на шпильке. Девушки сделали эффектный снимок на лестнице, показав свои стройные ноги.

«Ребята! Это не конкурс ног ( хотя…) это конкурс туфель. Я вам уже рассказывала об этих самых удобных туфлях на каблуках! Ножки, как в тапочках. Чьи ноги (ой) туфли лучше?» — написала артистка.

Поклонники оценили не только обувь Натальи, но и фигуру. «У всех троих ноги и туфли красивые, а сам и ещё лучше», «Ах, девчонки, какие ножки», «Ваши, Наташа, туфли, цвет супер! Васильковый, родной», «Настоящие красотки», «Вот это правильный наряд для лета», — прокомментировали пост подписчики. Отметим, что в последнее время в моду вошли открытые босоножки или мюли на каблуке с квадратным носком. Эта обувь стала трендовой этим летом.