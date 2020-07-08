«Крутое преображение»: Нюша неожиданно перекрасила волосы в яркий цвет

Нюша скоро отметит 30-летие. К этому возрасту она успела стать женой и мамой. Своему мужу Игорю Сивову певица подарила дочку Симбу в ноябре 2018 года. После родов девушка быстро вернулась в форму, а теперь старается, как и прежде, блистать на сцене. Она учится снимать ролики для «Тик-Тока» и примеряет разные образы. Не так давно артистка осветлила пряди, став почти блондинкой, а теперь ей вновь захотелось перемен.

На новом фото Нюша неожиданно предстала с ярким цветом локонов. Если раньше она прицепляла накладные розовые пряди, то теперь у нее свои волосы морковного оттенка, а две прядки у лица розовые. Певица также сделала макияж в нюдовых тонах, а на месте ее родинки появился сверкающий камушек.

Поклонники удивились такому бьюти-преображению. Одни потребовали вернуть темный цвет, другие восхитились молодежным образом. «Сладкая вата с реальной жизни», «Вот это называется красотка все идет», «Ой, какая ты красивая», «Ню, тебе так идет», «Ух ты, какие огненные волосы», «Нюша! Черный верни!», «Крутое преображение», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что Нюша недавно дала большое интервью, в котором впервые рассказала об отношениях с отцом Владимиром Шурочкиным, который был ее продюсером до недавнего времени, а также о муже Игоре Сивове. После карантина девушка неожиданно выпустила песню вместе с Егором Кридом, с которым раньше встречалась. Она пояснила, почему решилась простить экс-бойфренда и поведала, как на это отреагировал ее супруг.