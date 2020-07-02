«Это испытание»: Нюша раскрыла, как прошла встреча ее мужа с Егором Кридом

Певица призналась, что во время записи новой песни Игорь Сивов был в студии. Но при этом с ее бывшим бойфрендом он был знаком до этого.

Нюша огорошила поклонников, когда записала новый хит с Егором Кридом. Как известно, у них был роман. Однако теперь певица счастлива в браке с Игорем Сивовым, главным советником президента Международной федерации студенческого спорта. У супругов подрастает дочка Симба. Тем не менее поклонники были рады воссоединению двух артистов. О том, как после конфликта они снова возобновили общение, Нюша поведала в YouTube-канале PeopleTalk TV.

По словам певицы, ее огорчил тот факт, что Егор проболтался об их романе. Но со временем она поняла, что таить обиду не стоит. Правда, после недавнего воссоединения у них снова возникло недопонимание. При этом девушка рада, что они преодолели все старые обиды. Многим было интересно, как к произошедшему отнесся ее муж. Артистка призналась, что ей было непросто, как и ее возлюбленному.

«Игорь понимал, когда меня встретил, что я артистка, у меня есть свои правила по жизни, а у него свои. И мы не просто так встретились, мы действительно относимся друг к другу с большим уважением. И я сначала рассказала ему смысл песни. Мы же делаем это не просто так, не ради хайпа. Есть конкретный посыл. Мы говорил, что ребята, у всех почти случается, но это не значит, вы стали друг другу пожизненными врагами. У вас все в руках, договоритесь, по-человечески разойдитесь», — пояснила певица.

Также Нюша объяснила, что припев к песне и фразу Mr. & Mrs. Smith написал Егор еще несколько лет назад. По ее словам, он предложил использовать этот припев, а куплеты были дописаны. Также девушка призналась, что впереди у нее еще съемки клипа с Кридом. Она отметила, что это будет музыкальная исповедь. А вот mood-ролик, который они недавно представили, снимался в разных квартирах. Им даже не приходилось пересекаться.

«А вот запись в студии проходила уже при участии двоих артистов. «Игорь к нам приезжал в студию. Мы там находились. Он не полностью был вовлечен. Он приехал один раз, мы поговорили. Они уже были знакомы. А тут мы увиделись уже после этого. Безусловно, для любого человека это испытание. Другой вопрос, как к этому подойти», — высказалась Нюша. «И Игорь через все это прошел. Игорь взрослый, уверенный в себе мужчина. И он также сейчас проходит личностный рост, как и я. Мы вместе идем в одном направлении. И у него была жизнь до меня, и у меня была жизнь до него. У всех есть бывшие», — добавила она.

Напомним, первой женой Игоря была Елена Сивова, которая родила ему двух сыновей. Они развелись в 2016 году. Теперь Нюша часто принимает в свое доме наследников мужа от первого брака. Она сразу нашла с ними общий язык. А мальчики очень любят играть со своей младшей сестрой Симбой.