«Я долгое время не могла простить»: Нюша рассказала, за что таила обиду на Егора Крида

Певица призналась, что недавно у нее с Егором Кридом снова возникло недопонимание.

Нюша скоро отметит 30-летие. Она успела к этому времени стать женой и мамой. Уже три года девушка живет в браке с Игорем Сивовым. А в 2018 году у них родилась дочка Симба. После родов певица некоторое время не появлялась на публике. Она наслаждалась материнством. Однако потом постепенно артистка стала вновь активно работать. А после недавнего карантина она порадовала поклонников неожиданным дуэтом с Егором Кридом. Как известно, в свое время они встречались.

О романе с Нюшей молодой артист однажды рассказал прессе. С тех пор поклонники мечтали, что они воссоединяться. Однако до недавнего времени певица не пересекалась с Кридом, поэтому их совместная песня стала сюрпризом. В YouTube-шоу «А поговорить?» артистка дала откровенное интервью. Лауре Джугелия звезда поведала все подробности своих отношения с Егором, почему они расстались и как возобновили общение.

Нюша не скрывает, что познакомилась с певцом в Twitter. После расставания они много лет не общались. Как оказалось, первый шаг сделал сам Крид.

«Я выложила пост в Instagram, с кем мои поклонники ждут от меня дуэт. И в очередной раз я задала этот вопрос. Под этим постом посыпались ответы: с Егором, с Егором… Буквально на следующий день или в этот день Егор присылает мне этот скриншот и пишет maybe. Я не думаю, что он сам следил за страницей, на тот момент мы не были подписаны друг на друга. Скорее всего, кто-то ему сказал о бурной реакции. У меня был обнулен телефон, я меняла номер, но наша последняя переписка с ним была очень давно», — рассказала певица.

«За эти несколько лет перерыва в общении были разные эмоции, разные инсайды. Моя жизнь серьезно поменялась, особенно после рождения малышки. Я погрузилась в зону личностного роста, стала работать над собой. Мы собрались на студии, выбирали», — добавила артистка.

Она призналась, что это произошло уже после того, как они случайно столкнулись в Майами. Тогда у девушка только родила ребенка. По ее словам, даже после записи совместного трека какое-то время они переживали недопонимание.

«Мы давали несколько интервью. И, видимо, кому-то что-то не понравилось. Я безусловно отношусь в этому, как к классному испытанию. Была серьезная проработка эмоций, эго и остального», — пояснила Нюша.

Ведущая поинтересовалась, замечала ли она за Егором звездную болезнь. Девушка отметила, что все люди необычные, со своими тараканами, но она подчеркнула, что никогда не замечала заносчивого поведения со стороны бывшего бойфренда. При этом артистка призналась, что таила обиду на Крида.