Алена Водонаева в удлиненном жакете и лосинах повеселилась на девичнике в честь 38-летия

Алена Водонаева всегда умела выделяться. Многие помнят, как она устраивала скандалы на шоу «Дом-2» и ссорилась там с Ольгой Бузовой. Теперь девушки уже давно забыли свои обиды. Также бывшая возлюбленная Степана Меньшикова любила носить мини-юбки и откровенные топы. Но прошли годы и ныне тюменская краса выбирает более сдержанные образы, лишь порой позволяя себе вольности. Телеведущая обладает стройной и подтянутой фигурой, которую любит подчеркивать.

Водонаевой 2 июля исполнилось 38 лет. Обычно девушка устраивает пышные праздники по такому случаю. Не раз она уезжала за границу, где организовывала праздник в виде тусовки с друзьями. На этот раз светская львица сначала вообще не планировала отмечать знаменательную дату, а потом не выдержала и устроила девичник. Как известно, Алена в 2019 году развелась со своим вторым мужем Алексеем Комовым, поэтому любые вопросы уже решает сама: от организации мероприятий до поездок.

Для празднования дня рождения телеведущая облачилась в удлиненный жакет цвета алый металлик. Также Алена предстала в черных лосинах, которые подчеркнули ее стройные ноги. Волосы девушка собрала в пучок, оставив пряди у лица, и сделала макияж с акцентом на глаза.

«Последний раз шумно и весело я отмечала свой тридцатый день рождения. Отмечала с большой съёмочной группой, братом и моим молодым человеком в Мексике. Все остальные дни рождения были спокойными, семейными. В этот этот раз почти неожиданно и спонтанно получился очень классный девичник», — написала именинница.

Поклонники поздравили звезду. Многие пришли в восторг от ее стильного образа. «Цвет пиджака огонь!», «Наша пантера», «Эти ноги — шик», «Реально круто, все красивые, атмосфера мечты. Прям так и хотелось к вам», «Как всегда, элегантна», «Алый вам очень идет», «Грациозная лань», — прокомментировали пост подписчики.