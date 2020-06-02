Ноги от ушей: Водонаева примерила ультракороткое платье с двубортным пиджаком и шпильками

37-летняя Алена Водонаева примерила ультракороткое платье с двубортным пиджаком и шпильками. Телеведущая, как и многие другие знаменитости, скучает по возможности вернуться к работе и похвастаться всем самыми красивыми нарядами из имеющихся. Пока же такой возможности нет, Алена вспоминает старые выходы и перебирает гардероб.

«Как же я жду момента, когда откроется мой салон. Как хочется быть красивой! И худой, как на фото. Здесь нет фотошопа ног, я реально была такая еще в феврале», — поделилась своими переживаниями она.

Так, в кадре Водонаева появилась в ультракоротком платье-футляре без лямок, выполненном из неоднородной ткани, визуально похожей на драп. Благодаря правильно подобранной длине, грудь Алены выглядит внушительнее обычного, а ноги кажутся практически двухметровыми. Дополнила образ Водонаева двубортным пиджаком из той же ткани, а также черными туфлями на шпильке.

«Всегда красивая и стройная», «Эти ноги просто нереальные», «Видимо, когда Алена стояла в очереди за длинными ногами, я просила пюрешку», «Отчего такая прекрасная дама и без мужа?», — поддержали, как могли, Водонаеву подписчики.