«Абсолютно топовая»: Водонаева в эффектном мини-платье с объемными рукавами впечатлила стилиста

Алена Водонаева всегда обладала особым чувством стиля. В молодости она обожала эпатировать публику, облачаясь то в чулки, то в мини-юбки. Теперь бывшая участница «Дома-2» все чаще отдает предпочтение элегантным образам, но при этом любит надеть что-то яркое и броское. 37-летняя светская львица после второго развода не любит говорить о личной жизни. Однако в последнее время появились слухи, что она беременна.

больше по теме Ноги от ушей: Водонаева примерила ультракороткое платье с двубортным пиджаком и шпильками За счет высокого каблука блогер значительно прибавила в росте.

Поклонники заметили, что Алена носит наряды, которые скрывают область живота. Сама девушка даже не заикалась о своем якобы интересном положении. А накануне она развеяла все домыслы, приняв участие в съемке. Телеведущая предстала в эффектном мини-платье с пышными рукавами и глубоким декольте. Босоножки подчеркнули ее длинные и стройные ноги, а наряд цвета градиент переливался в лучах закатного солнца.

«Я возвращаюсь к съемкам нехотя. Лень, плюс я пока ещё немного жирная после карантина, но зато скоро будут красивые фотографии», — написала Водонаева.

Поклонники пришли в восторг от кадров. Они даже не заметили, что девушка поправилась. А ее наряд вызвал у них бурю эмоций. «Вы невероятная! Берегите себя», «Какое платье…», «Невероятная съемка», «Мне бы твою фигуру, не худей — так тебе идет», — прокомментировали пост подписчики. А для портала Teleprogramma.pro оценила ее образ имидж-стилист Ольга Трофимова.

«Абсолютная дерзость в роскошной архитектуре образа! Геометрия заставляет нас включать наше воображение. Цвет очень насыщенный, переходящий из зеленого в сине-фиолетовый — такие оттенки называются градиент, очень популярные в этом сезоне. Алена решила акцентом сделать именно это платье, обыграв его лаконичной прической, элегантными босоножками и своими роскошными формами. Короткое мини с объемными плечами в этом сезоне абсолютно топовая строчка во всевозможных хит-парадах», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы – свыше 10 лет.