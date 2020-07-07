«Уже не такая хрупкая»: Юлия Ковальчук в мини-платье без рукавов показала массивные плечи

Певица похвасталась нарядом, в котором отправилась на работу. Однако поклонники обратили внимание на изменения в фигуре звезды.

Юлия Ковальчук не скрывает, что следит за своей фигурой. При этом певица любит поесть запеканку или пироги. Певица живет в загородном доме вместе с мужем Алексеем Чумаковым и своей дочкой Амелией. Девочке скоро исполнится три года, но родители предпочитают прятать ее лицо. К слову, даже на карантине артистка не давала себе поблажек. Она проводила время у бассейна и занималась спортом.

Но самоизоляцию отменили еще в середине июня, поэтому звезды стали возвращаться к прежнему ритму жизни. Накануне отправилась на работу и Ковальчук. Так как в Москве стоит жаркая погода, она выбрала летний, но сдержанный образ. На фото девушка предстала в мини-платье на пуговицах без рукавов и с внушительным декольте. Наряд подчеркнул талиб и оголил плечи певицы. Юлия дополнила образ черными босоножкам и небольшой сумкой в тон, а также солнцезащитными очками.

Поклонники восхитились образом артистки. При этом многие обратили внимание на изменения в ее фигуре. Наряд подчеркнул ее талию, но при этом плечи и ноги девушки казались массивными. «Выглядите сногсшибательно», «Шикарная девочка, худенькая, ножки шикарные», «Уже не такая хрупкая», «Да, плечи массивные, как у пловца», «Сразу видно, что на карантине был спорт», «Вам никогда не говорили, что вы похожи на Сару Джессику Паркер», — прокомментировали пост подписчики.