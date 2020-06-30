«Мойдодыр»: Оксана Федорова читает «ужастик» для малышей
«Сказки на ночь»
«Мойдодыр»
Лера Кудрявцева: «Кирилл Андреев из «Иванушек International» не побоялся сказать правду»
Лера Кудрявцева
Звездный гость

Очень простые ингредиенты: Ковальчук дала рецепт нежного бананового пирога

Раскрыв холодильник, любая хозяйка найдет для него ингредиенты.

Очень простые ингредиенты: Ковальчук дала рецепт нежного бананового пирога
Юлия Ковальчук. Фото Global look press

Юлия Ковальчук поделилась в личном блоге рецептом простого бананового пирога, которым балует своего супруга Алексея Чумакова.

Ингредиенты на него идут самые простые: 4 банана, 1/2 стакана сахара, 3 яйца, 2 стакана муки, 2 ч. л. разрыхлителя, ванильный сахар по вкусу, 1/3 стакана растительного масла.

Бананы почистить и растолочь в однородное пюре, добавить сахарный песок, вбить куриные яйца, взбить все блендером. Муку просеять, всыпать в нее разрыхлитель, ванилин, размешать, замесить тесто, оставить его ненадолго настаиваться.

Форму для запекания хорошенько смазать сливочным маслом, посыпать манкой. Выложить в нее замешанный состав. Поставить в духовку минут на 40 (180 градусов). Готовый пирог украсить сахарной пудрой и любимыми фруктами.

Тэги

вкусные рецепты от звездРецепты пироговЮлия КовальчукЮлия Ковальчук последние новости
Loading...