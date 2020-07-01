«Ростом в папу»: Юлия Ковальчук поделилась редким фото с двухлетней дочкой от Чумакова

Юлия Ковальчук после самоизоляции не спешит возвращаться к работе. Она проживает в загородном доме с бассейном, где любит загорать в хорошую погоду. Также не дает скучать артистке ее дочка Амелия. Как известно, девушка уже 10 лет состоит в отношениях с Алексеем Чумаковым. Долгое время они не могли завести ребенка, поэтому пока предпочитают прятать девочку от посторонних глаз.

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В начале лета Юлия поделилась первым фото с наследницей за долгое время. Тогда она показала лишь ее ножку и руку. Теперь певица вновь нашла оригинальный способ сделать фото с малышкой. Очередной выходной день они провели вместе, гуляя на улице. Артистка запечатлела тени на асфальте. В кадре видно, что Ковальчук несла рюкзак, а ее наследница была в кепке и джинсах. Девочка заметно подросла.

«Счастье», — написала певица.

Многие поклонники заверили, что уже очень сильно хотят познакомиться с Амелией. Они уверены, что кроха растет красавицей, как мама. «Красавица, умница, на вас похожа очень», «Желаю вашей доченьке, братика!», «Ух, какие большие уже», «Как Амелия выросла уже! Фигурой в маму, а ростом в папу! Да, доча — это великое счастье для родителей!», «Дайте нам ее увидеть уже», — прокомментировали пост подписчики.