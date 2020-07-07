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«Такая нежная»: Каменских в платье с рукавами бишоп чувственно позировала на фоне колодца

Певица поддержала тренд на романтические образы.

«Такая нежная»: Каменских в платье с рукавами бишоп чувственно позировала на фоне колодца
Анастасия Каменских. Фото https://www.instagram.com/kamenskux/

Эвелина Хромченко в одном из эфиров «Модного приговора» рассказала, что в этом летнем сезоне особо актуальны женственные отделки платьев в виде воланов и рюш.

Кроме того, стилист Марина Корабель поведала Teleprogramma.pro о трендовых моделях-2020, которые отличаются объемными руками. В их числе – буфы, фонарики, баллоны и бишоп.

Анастасия Каменских недавно побывала на отдыхе за городом. Здесь она поддержала тренд на романтические женственные наряды, выбрав платье оверсайз с воланами и рукавами бишоп. Певица чувственно позировала в летнем луке на фоне колодца, открыв хрупкое загорелое плечо. Пикантности образу добавляло отсутствие обуви на ногах звезды. Получившийся снимок артистка обнародовала в личном блоге, вызвав ажиотаж среди некоторых поклонников.

«Боже, что за девочка!», «Аппетитка», «Такая нежная», «Шикарная», «Огненная девушка», — прокомментировали фолловеры.

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