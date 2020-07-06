«Один из самых модных аксессуаров»: Бузова прикупила себе солнцезащитные очки актуального фасона

34-летняя Ольга Бузова обзавелась одним из самых актуальных вариантов солнцезащитной оправы текущего сезона. Ни для кого не секрет, что телеведущая обожает брендовые, дорогие и просто яркие вещи. Так, в арсенале Ольги есть дорогие кроссовки, которые ей в свое время подарил Манукян за 68 тысяч рублей, несколько спортивных костюмов и кожаная куртка от Balenciaga и совсем бюджетное кожаное платье из Zara за 4 тысячи «целковых».

Сама Бузова не забывает напоминать о том, что задает тренды. Одним из них могут стать солнцезащитные очки-бабочки, которые модные эксперты уже признают как самые актуальные на текущий сезон. За счет разноцветных стекол и необычной формы очки выглядят легкими, нежными и утонченными одновременно. Особенно выигрышно они смотрятся вместе с цветастым купальником, в котором Бузова позировала на крыше небоскреба. Последним, к слову, Ольга лишний раз расставила акценты на стройном верхе и тонкой шее.

Похвалила выбор комплекта и стилист-имиджмейкер Лариса Тимиряева.

«Образ целостный и гармоничный. Тон в нем задают очки-бабочки, напоминающие крылья насекомого. По стилю и цветовому комбинированию купальник и очки скомпонованы идеально. Поскольку имиджевые очки, поддерживающие весь образ по стилю, форме и цвету — один из самых модных аксессуаров, то данный аутфит смотрится выигрышно», — подчеркнула эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Лариса Тимиряева — стилист-имиджмейкер, эксперт портала Teleprogramma.pro, преподаватель имиджелогии.