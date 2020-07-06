«Наконец-то помирились»: Бузова в белом платье мини отметилась на вечеринке с сестрой

Ольга и Анна Бузовы решили наконец-то зарыть топор войны и встретились на девичнике. Напомним, примерно полтора года назад звезда «Дома-2» испортила отношения с сестрой из-за совместной поездки в Куршевель. Певица приобрела билет в бизнес-класс, в то время, как ее родственница довольствовалась в самолете экономом. Это бросилось многим в глаза, а кое-кто не стал молчать и прокомментировал ситуацию в блогах девушек, обвинив известность в жадности.

Родственница ведущей телестройки попыталась отшутиться, однако, похоже, что ситуация ее задела. И она прекратила какое-либо видимое интернет-общение с сестрой, не заметно было, чтобы девушка появлялась на выступлениях Ольги за редким исключением. В общем, холод в отношениях сестер был очевидным.

И вот чудо — родственницы встретились и очень мило. Девушки решили отметить прошедший еще весной день рождения Анны вместе с приятельницей Олей Десятовской на теплоходе, специально арендованном по этому случаю. Сестры не скрывали своей радости от того, что смогли преодолеть обиду и помириться. Обнимались и целовались при встрече, а потом говорили много теплых слов друг другу во время прогулки.

«Вот даже букет тебе под цвет платья подобрала», — подчеркнула Ольга Бузова, протягивая корзину цветов сестре.

Анна была в восторге!