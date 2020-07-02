«Мойдодыр»: Оксана Федорова читает «ужастик» для малышей
«Сказки на ночь»
«Мойдодыр»
Лера Кудрявцева: «Кирилл Андреев из «Иванушек International» не побоялся сказать правду»
Лера Кудрявцева
Звездный гость

«Нежнятина»: Бузова оттенила насыщенный загар удлиненным жакетом «вкусного» цвета

Телеведущая «Дома-2» вместе со стилистами регулярно экспериментирует с образами.

«Нежнятина»: Бузова оттенила насыщенный загар удлиненным жакетом «вкусного» цвета
Ольга Бузова/Фото: https://www.instagram.com/p/CCBpsALHT9suWUI15yujX2BBzSfqWYvRMc5aag0/

Телеведущая и певица Ольга Бузова на регулярной основе экспериментирует со своими образами, сопровождая очередной наряд новой прической и актуальным макияжем. Единственное, что является константой – отсутствие бюстгальтера. В свое время Бузова объяснила соведущему Владу Кадони, почему отказывается от нижнего белья.

«У меня и так красивая, небольшая грудь», — подметила она.

На днях Бузова приехала не съемки особенно красивой: для появления в кадре Ольга выбрала удлиненный жакет «вкусного» голубого оттенка, который удачно оттенял загорелую кожу Ольги. Комплектом для него стали зауженные джинсы и белые остроносые лодочки на высоком каблуке.

Ольга Бузова
Ольга Бузова/Фото: https://www.instagram.com/buzova86/

Даже несмотря на плохое самочувствие (Ольга жаловалась на зубную боль), Бузова продефилировала перед зеркалом, чтобы показать себя во всей красе. А позже она и вовсе посмеялась над собой, заявив, что является ведущей года, потому что не первый раз приезжает работать с кривым ртом.

«Нежнятина», «Где такой пиджак купить?», «Бузова как всегда – прекрасна», «Красивая девушка-катастрофа», «Оля, вы-пожар, нежность и страсть в одном флаконе», — высказались в микроблоге знаменитости люди.

Тэги

«Дом-2»Бузова личная жизньБузова новостиНовости googleОльга БузоваОльга Бузова последние новости
Loading...