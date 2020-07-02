«Нежнятина»: Бузова оттенила насыщенный загар удлиненным жакетом «вкусного» цвета

Телеведущая и певица Ольга Бузова на регулярной основе экспериментирует со своими образами, сопровождая очередной наряд новой прической и актуальным макияжем. Единственное, что является константой – отсутствие бюстгальтера. В свое время Бузова объяснила соведущему Владу Кадони, почему отказывается от нижнего белья.

«У меня и так красивая, небольшая грудь», — подметила она.

На днях Бузова приехала не съемки особенно красивой: для появления в кадре Ольга выбрала удлиненный жакет «вкусного» голубого оттенка, который удачно оттенял загорелую кожу Ольги. Комплектом для него стали зауженные джинсы и белые остроносые лодочки на высоком каблуке.

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Даже несмотря на плохое самочувствие (Ольга жаловалась на зубную боль), Бузова продефилировала перед зеркалом, чтобы показать себя во всей красе. А позже она и вовсе посмеялась над собой, заявив, что является ведущей года, потому что не первый раз приезжает работать с кривым ртом.

«Нежнятина», «Где такой пиджак купить?», «Бузова как всегда – прекрасна», «Красивая девушка-катастрофа», «Оля, вы-пожар, нежность и страсть в одном флаконе», — высказались в микроблоге знаменитости люди.