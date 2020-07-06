Столичные посиделки: Пегова в ультрамариновом платье с пышными рукавами поужинала на Красной площади

Ирина Пегова почти весь карантин пережила в родной деревне в Нижегородской области. Актриса с удовольствием совершала лесные прогулки и общалась с родственниками, в частности, со своей бабушкой. А на днях девушка призналась, что соскучилась по Москве. После отмены самоизоляции ей пришлось совершить несколько перелетов, а недавно она вновь приехала в Выксу на семейный праздник. Но похоже, что она все же успела во время постоянных перелетов погулять и по столице.

В соцсети Ирина опубликовала снимки, на которых гуляет по Красной площади с подругой, а потом ужинает там же в ресторане. Артистка предстала в платье макси ультрамаринового цвета с пышными рукавами. Наряд подчеркнул пышный бюст блондинки. Она также распустила волосы и сделала неброский макияж, а сумка через плечо стала ярким акцентом. 42-летняя Пегова не скрывает, что любит спорт, но при этом она всегда обладала нестандартной фигурой.

Поклонники восхитились образом звезды. К слову, недавно также в платье ультрамаринового цвета отметилась Анна Нетребко. Оперная дива тоже обладает пышными формами, но это не мешает ей выглядеть стильно. «Вы прекрасны как всегда», «Смотритесь шикарно и конечно ваша неотразимая улыбка на фоне Кремля — прекрасна!», «Супер счастьем глаза горят», «Ирина гармонична везде… И в столице, и в глубинке.. Без понтов и наворотов», — прокомментировали пост подписчики.