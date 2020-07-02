«Глаза цвета озера»: Пегова поделилась теплыми снимками с красавицей-бабушкой в день ее 91-летия

41-летняя Ирина Пегова поделилась теплыми снимками с красавицей-бабушкой. Во время самоизоляции знаменитость несколько месяцев провела вместе с родственницей в родной Выксе: бабушка на правах самой старшей в семье (женщине 2 июля исполняется 91 год) активно хлопотала вокруг внучки – так, однажды, женщины устроили себе праздник королевской ватрушки. Мучным Пегова старается баловать себя нечасто, поскольку активно следит за фигурой, но родственнице отказать в удовольствии не смогла.

Сегодня Ирина вновь порадовала публику новыми фотографиями с бабулей – эти кадры просто обожают подписчики актрисы. Правда, в этот раз сниматься женщина, судя по всему, была не готова, поэтому спрятала голубые глаза.

«Сегодня моя модель не хочет фотографироваться! Всем солнца!» — подписала забавные кадры Пегова.

В комментариях же многие подписчики поспешили подметить – для своего возраста бабушка выглядит просто восхитительно. «Глаза цвета озера», «Какая она у вас красавица-прелестница», «Модель что надо», «Я люблю вашу бабушку, она мне по возрасту мама, поэтому здоровья ей и подольше вас радовать», «Она прекрасна вопреки возрасту», «Красивая женщина с ярко-голубыми глазами! Это большая редкость! Поздравляйте ее от нас», «Здоровья и долголетия», «Ромашковая модель, чудо!» — высказались они.